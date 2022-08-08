لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022 بجميع الجامعات

يبحث طلاب الثانوية العامة هذه الفترة عن تنسيق كلية التمريض 2022 بعد اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 السبت الماضي، ويهتم الكثير من الطلاب بالالتحاق بـ كلية التمريض نظرًا لأنها من أكثر الكليات المرتبطة بسوق العمل والتي توفر فرص عمل لخريجيها فور تخرجهم.

تنسيق كلية التمريض 2022

وافتتحت وزارة التعليم العالي كلية التمريض في 20 جامعة حكومية، ويختلف تنسيق كلية التمريض 2022 من محافظة لأخرى فهناك محافظات يرتفع فيها تنسيق كلية التمريض 2022 وتقترب من كليات القمة، مع اهتمام الطلاب فيها بالالتحاق بها ومنها كلية التمريض جامعة المنصورة، وهناك جامعات يتراجع فيها تنسيق كلية التمريض 2022 ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022.

شروط كلية التمريض 2022

الحصول على شهادة الثانوية العامة لقسم “علمي علوم” أو على شهادة معادلة، وفقا للحد الأدنى المقرر من المجلس الأعلى للجامعات وفقا لكل سنة دراسية.

الحصول على درجة النجاح في الكشف الطبي، واجتياز اختبارات القبول التي يقررها مجلس الكلية.

حداثة المؤهل وأن تكون اللغة الأجنبية هى اللغة الأولى بشرط لا يقل نسبة النجاح فيها عن 75% ويستثنى من ذلك الحاصلين على شهادة المعادلة الأجنبية.

يجوز قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض بشرط حداثة المؤهل (ثلاثة سنوات على الأكثر من تاريخ التخرج) والحصول على الحد الأدنى المقرر من المجلس الأعلى للجامعات ويختلف كل سنة عن الأخرى.

يجوز قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم التمريض (الثانوية الفنية للتمريض) شريطة حداثة المؤهل ويتم قبول الطلاب بالفرقة الأولي بنسبة لا تزيد عن 5%من العدد المقبول وذلك بعد اجتياز امتحان المعادلة في مستوى الثانوية العامة ( القسم العلمي. مواد: الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضة 1 ) والذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات وتكون المفاضلة للقبول بالكلية على أساس مجموع درجات دبلوم التمريض مع درجات امتحان المعادلة التكميلية في مستوى الثانوية العامة.

يجوز قبول الحاصلين على مؤهل عال ليسانس أو بكالوريوس من الكليات أو المعاهد الأخرى بالفرقة الأولى على أن تكون الثانوية العامة التي حصل عليها من القسم العلمي.

يشترط حصول المتقدم على تقدير عام في الدرجة الجامعية لا يقل عن جيد فأكثر، وذلك وفقا للأعداد التى يقررها مجلس الكلية وألا يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية أكثر من ثلاث سنوات، و التفرغ الكامل للدراسة، إقرار بعدم العمل فى المستشفيات أثناء الدراسة أو أثناء السنة التدريبية الإجبارية.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2022

مع اقتراب نسب نجاح الثانوية العامة 2022 من نسب العام الماضي ، من المتوقع أن يكون تنسيق كلية التمريض 2022 قريبة من العام الماضي، وجاء تنسيق كلية التمريض 2022 للعام الماضي: