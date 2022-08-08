السجن 5 سنوات لـ3 حاولوا تهريب 6 أشخاص إلى ليبيا

قضت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار بلال محمد أبوالسعود، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد رفاعي، والمستشار عبدالرحيم علي مرسي، والمستشار سامح عبدالوهاب السيد، بالسجن 5 سنوات لكل من "أ. ع. ش" و"ب. ش. ي" و"ع. ع. ح"، لاتهامهم بتهريب مهاجرين.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 33733 لسنة 2021 جنايات السلوم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارًا من ضباط مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقيام المتهمين بمحاولة تهريب المجني عليهم إلى دولة ليبيا عن طريق السلوم.

- نتائج التحريات

كشفت تحريات ضباط مكافحة الهجرة غير الشرعية قيام كل من "أ. ع. ش"، طالب، و"ب. ش. ي"، عامل، و"ع. ع. ح"، عامل، بتشكيل جماعة إجرامية في تهريب المهاجرين بطريق غير شرعي إلى دولة ليبيا، عبر الدروب الصحراوية معرضين حياة 6 أشخاص من عدة محافظات للخطر.

وتبين أن المتهمين اتفقوا مع المجني عليهم الذهاب إلى مدينة السلوم لدخولهم ليبيا بواسطة أحد الأعراب عبر الحدود الليبية، إلى أنه تم ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات مطروح التي أصدرت حكمها علي المتهمين.