ضبط تشكيل عصابي لاتهامهم بحيازة أموال مزيفة في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بقيام 3 أشخاص بالتردد على أحد «الأكشاك»، وعرض مبالغ مالية مقلدة بقصد شراء بضائع.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم عدد من الأوراق المالية المقلدة، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها.

كما أضافوا بتحصلهم عليها من أحد الأشخاص مقابل مبالغ مالية صحيحة، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته عدد من الأوراق المالية من فئات مختلفة مقلدة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، كما اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.