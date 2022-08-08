الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي لاتهامهم بحيازة أموال مزيفة في القاهرة

أمن
أمن
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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بقيام 3 أشخاص بالتردد على أحد «الأكشاك»، وعرض مبالغ مالية مقلدة بقصد شراء بضائع.

التفاصيل

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم عدد من الأوراق المالية المقلدة، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها.

كما أضافوا بتحصلهم عليها من أحد الأشخاص مقابل مبالغ مالية صحيحة، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته عدد من الأوراق المالية من فئات مختلفة مقلدة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، كما اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التفاصيل الأوراق المالية المقلدة الأكشاك شراء بضائع

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