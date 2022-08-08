السجن 5 سنوات لعاطل سرق سائق توكتوك فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسي سراج الدين، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بالسجن 5 سنوات للمتهم «خ.ع.ع»، في اتهامه بالسرقة.

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تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8202 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بقيام المتهم بسرقة توكتوك تحت التهديد بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، قيام المتهم «خ.ع.ع» عاطل، بطلب المجني عليه «م.م.ش» سائق توكتوك، توصيله إلى أحد الأماكن، بأن قام بإلقاء مادة حارقة «شطة» على عينه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه قاصدا من ذلك سرقة توكتوك خاصة وتمكن من الفرار.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة، قررت إحالته المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.