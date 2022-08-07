انقلاب سيارة محملة بكونتينر أسفل كوبرى البوابة الأولى بالمحلة

شهدت منطقة أسفل كوبري البوابة الأولي بالمحلة في الاتجاه المؤدي لشارع البحر وميدان الشون حالة من الشلل المروري نتيجة انقلاب كونتينر.

وتسبب الحادث في تعطل حركة المرور، وتم تحويل الطريق للطريق المعاكس للحد من الزحام وتكدس السيارات.

وتلقت غرفة عمليات قسم مرور المحلة بلاغا بانقلاب سيارة نقل محمل عليها كونتنر أسفل كوبري البوابة الأولي وتعطل حركة المرور

انتقل رجال المرور لمكان البلاغ تحت اشراف المقدم أيمن مكاوي رئيس قسم مرور المحلة وتم تحويل الطريق للاتجاه المعاكس للحد من الزحام وتكدس السيارات، فيما تمت الاستعانة بونش لرفع السيارة والكونتينر وإعادة حركة المرور.