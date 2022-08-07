الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

النيابة تطلب تحريات الأمن حول سقوط شاب من نافذة شقة بالبدرشين

الأمن
الأمن
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قررت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة مصاب سقط من نافذة شقة بمركز البدرشين، لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة البدرشين بلاغًا بسقوط شخص من نافذة شقة بمركز البدرشين، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط شخص من نافذة شقة وتم نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أجهزة الأمنية أقوال الشهود التحقيقات المراقبة التحفظ

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