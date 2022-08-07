بأسلوب المفتاح المصطنع.. حبس شخصين شكلا عصابة لسرقة السيارات بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة القطامية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كانت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، خلال مرورها لتفقد الحالة الأمنية، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة سيارة أجرة "ميكروباص" بأسلوب المفتاح المصطنع".

بمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى "مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم، وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهم الأول وأقر بعلمه بكون السيارة من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.