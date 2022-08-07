الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

بأسلوب المفتاح المصطنع.. حبس شخصين شكلا عصابة لسرقة السيارات بالقطامية

سرقة السيارات
سرقة السيارات
ads

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة القطامية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 كانت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، خلال مرورها لتفقد الحالة الأمنية، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة سيارة أجرة "ميكروباص" بأسلوب المفتاح المصطنع".

بمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى "مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم، وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم. 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهم الأول وأقر بعلمه بكون السيارة من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة القاهرة الجديدة سرقة السيارات التحقيقات حبس قسم شرطة القطامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

استخرج نتيجتك.. الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توافق على مقترح مصرى بوقف إطلاق النار فى غزة

حماس تبلغ مصر موقفها من الهدنة مع إسرائيل: لا نريد التصعيد فى غزة

الفصائل الفلسطينية ترد على ملفات الهدنة مع إسرائيل بوساطة مصرية.. اليوم