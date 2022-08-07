الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

هرب للمقابر.. شاب يقتل زوجته بحبل غسيل بالدقهلية

جثة
جثة
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أمرت النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الأحد، بحبس شاب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، بقرية شاوة.

التفاصيل

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ للواء طارق عابدين مأمور مركز شرطة المنصورة، وأُخطر به اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل سيدة ربة منزل في قرية شاوة التابعة بالدقهلية، وسط اتهامات من الأهالي بقتل زوجها له خنقًا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمحل الواقعة، وبالفحص بيّنت التحريات الأولية أنّ الزوج «محمد م. ع» 38 عاما، خنق زوجته «زينب إ. ع» 29 عاما، أم لطفلين، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتمكن ضباط المباحث من القبض على الزوج الذي كان مختبئا في مقابر القرية.

ونقل جثمان الزوجة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثمان، وتسليمه للأهل عقب التصريح بالدفن.

النيابة العامة في الدقهلية قتل التحقيقات حبس خلافات أسرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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