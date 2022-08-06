الأمن يتحفظ على السائق المتسبب فى قتل شخص بالصف

لقي شاب مصرعه في حادث دهس بأحد شوارع منطقة الصف، تم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء مصطفى البكري، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس سيارة مسرعة لشخص، مما تسبب في مصرعه وجرى نقل الجثة بمنطقة الصف.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد العشري، رئيس مباحث الصف، من إلقاء القبض على السائق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.