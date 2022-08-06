حبس 6 أشخاص قطعوا يد شاب بمقابر التبين

قررت نيابة 15 مايو والتبين، حبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على أحد أقاربهم, وقطع كف يده داخل المقابر بمنطقة التبين، باستخدام أسلحة بيضاء، بسبب خلافات عائلية بينهم.

ورد بلاغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم"مصاب بجروح متفرقة بالجسم") بتضرره من (6 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم) وهم كل من، صلاح عبدالمنعم، وأيمن صلاح، عبدالمنعم صلاح، مني صلاح، آمال محمد محمد، وآخر، لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات عائلية بينهم، مما أسفر عن إصابته المنوه عنها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.