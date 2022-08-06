السبت 06 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

بخطوة واحدة.. الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر رابط «الدستور»

مصر
مصر
ads

يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي تم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وقبلها قام بتهنئة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويبحث الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عن رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها، وستقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير النتيجة لحصول الطلاب عليها برقم الجلوس، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

 

تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من هنا.

سيقوم الطالب كتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على عرض النتيجة، وستظهر نتيجة الطالب.

كما سيقوم موقع "الدستور" بالحصول على النتيجة وتوفيرها للطلاب فور اعتمادها باتباع الخطوات التالية: 

ويدخل طالب الصف الثانوية العامة 2022 عبر رابط موقع "الدستور" لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــــا.

ظهرت حالًا.. موقع نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

يسجل طالب الثانوية الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

اقرأ أيضًا:

ظهرت حالًا.. اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الدستور مجانًا

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

- (خطوة أولى): يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به، بالدخول على اللينك الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 بجميع محافظات مصر من خلال «الدستور».

- (خطوة ثانية): ثم يقوم الطالب بإدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب/الطالبة.

- (خطوة ثالثة): رقم الجلوس الخاص بالطالب.

 

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

عند الانتهاء من كتابة المعلومات الخاصة بالطالب/الطالبة، تقوم بالضغط على سجل الآن، حتى يتم تسجيل المعلومات كاملة والخاصة بك لتصل إلى الطالب/الطالبة فور الاعتماد رسميًا من جهة وزير التربية والتعليم والاعلان في مؤتمر “نتيجة الثانوية العامة"

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

ومن المقرر الإعلان عنها نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022، وفقًا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

يستطيع الطالب/الطالبة الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التي خصصه الدستور للاستعلام عن النتيجة أو من موقع وزارة التربية والتعليم، التالي:

https://g12.emis.gov.eg/.

نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2022 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 جدول الثانوية العامة 2022 الدور الثاني 3 ثانوي ثانوية عامة 2022 نتيجة الدور الاول ثانوي عام

مواد متعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الدستور الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

العربية: مصر تقدم مقترحًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

رئيس وزراء إسرائيل يُطلع نتنياهو على تفاصيل العملية العسكرية فى غزة

كيف نفذت إسرائيل اغتيال «تيسير الجعبري» في غزة؟ عملية مزدوجة وسر الإشارة الأولى