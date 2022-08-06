بخطوة واحدة.. الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر رابط «الدستور»

يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي تم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وقبلها قام بتهنئة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويبحث الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عن رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها، وستقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير النتيجة لحصول الطلاب عليها برقم الجلوس، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من هنا.

سيقوم الطالب كتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على عرض النتيجة، وستظهر نتيجة الطالب.

كما سيقوم موقع "الدستور" بالحصول على النتيجة وتوفيرها للطلاب فور اعتمادها باتباع الخطوات التالية:

ويدخل طالب الصف الثانوية العامة 2022 عبر رابط موقع "الدستور" لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــــا.

يسجل طالب الثانوية الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

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نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

- (خطوة أولى): يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به، بالدخول على اللينك الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 بجميع محافظات مصر من خلال «الدستور».

- (خطوة ثانية): ثم يقوم الطالب بإدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب/الطالبة.

- (خطوة ثالثة): رقم الجلوس الخاص بالطالب.

عند الانتهاء من كتابة المعلومات الخاصة بالطالب/الطالبة، تقوم بالضغط على سجل الآن، حتى يتم تسجيل المعلومات كاملة والخاصة بك لتصل إلى الطالب/الطالبة فور الاعتماد رسميًا من جهة وزير التربية والتعليم والاعلان في مؤتمر “نتيجة الثانوية العامة"

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

ومن المقرر الإعلان عنها نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022، وفقًا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

يستطيع الطالب/الطالبة الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التي خصصه الدستور للاستعلام عن النتيجة أو من موقع وزارة التربية والتعليم، التالي:

https://g12.emis.gov.eg/.