السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

ظهرت حالًا.. اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الدستور مجانًا

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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حالة من القلق تسيطر على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى لانتظارهم نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ظهور النتائج، ومن هنا يبدأ السؤال كيف أحصل على نتيجة الثانوية العامة سواء بالاسم، برقم الجلوس أو بالرقم القومي، لشعبة علمي علوم ورياضة وأدبي، لا محل لها الآن.

نتيجة الثانوية العامة 2022

بخطوات بسيطة سوف يعرف الطالب إجابة استفسار كيف أحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022، شعبة أدبي وعلمي، بالروابط والوسائل المتاحة والتي ستمكنه من الحصول على نتيجته دون البحث مطولاً عن وسائل تهدر وقته بلا طائل منها أو تدفعه للدخول على مواقع لن تجدي نفعًا.

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

كيف أحصل على نتيجة الثانوية العامة؟

الطرق التي تستطيع من خلالها كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة معدودة، فبعضها يتطلب معرفتك برقم الجلوس الخاص بك، والذي من المفترض أنك تحتفظ به أو تستطيع الحصول عليها من الرابط التالي لتحصل على النتيجة:

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 ورابط استخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

قائمة أوائل الثانوية العامة «علمى رياضة»

أسماء أوائل الثانوية العامة «علمى علوم»

لينك معرفة نتيجة  الثانوية العامة 2022 بالاسم و بكود طالب الصف الثالث الثانوي عام من خلال بوابة وزارة الرتبية والتعليم عبر هذا الرابط 

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الخطوة الثانية لكي تحصل على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022، هى أن يقوم طالب الصف الثالث الثانوي بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات ستتاح من خلاله، ولن تكون في حاجة سوى كتابته في الخانة المخصصة له ثم الضغط على أيقونة إظهار النتيجة.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس؟ اضغط على هذا الرابط في موعد ظهورها.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

إذا كنت تدرس في تالتة ثانوي وترغب في معرفة كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط 2022؟ ينبغي عليك ألا تنساق وراء عناوين الأخبار بلا داعٍ، والحصول عليه بإحدى طريقتين: إما أن تتوجه إلى المدرسة المقيد بها في اليوم التالي لظهورها إلكترونيًا على بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني على الإنترنت.

 نتيجة الثانوية العامة مجانًا عبر موقع الدستور

أتاح موقع الدستور عبر موقعه  الالكتروني نتيجة الثانوية العامة 2022 بخطوة واحدة ومجانًا للطلاب برقم الجلوس فقط ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر هذا الرابط 

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالرقم القومي

أما إذا كنت طالب في الثانوية العامة وترغب في معرفة كيف تحصل على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالرقم القومي، فلن تتمكن من ذلك إلكترونيًا، حيث أن النتائج تعرض على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برقم الجلوس، ولكن تستطيع معرفتها بهذه الطريقة من خلال الكشوف المدرسية والإدارة التعليمية التابع لها مدرستك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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