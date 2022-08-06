مصرع وإصابة 5 فى حادث تصادم بطريق سفاجا - قنا

لقى شخصين مصرعهما فيما أصيب 3 آخرين، إثر تصادم سيارة ملاكي بسيارة مقطورة بطريق سفاجا - قنا، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارتين ملاكى بأخرى مقطورة بالكيلو 35 طريق سفاجا - قنا جنوب محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى وإيداع الجثتين مشرحة المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.