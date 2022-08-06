السبت 06 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 1585 قضية تموينية متنوعة

قضية تموينية
قضية تموينية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

وأسفرت عن ضبط 1585 قضية تموينية متنوعة، من بينها (433) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات بلغت (87٫537 طن "دقيق أبيض– مكرونة- سكر– أرز- مسلى– منظفات لحوم– 144000 عبوة "شيكولاتة"- 16450 قطعة "مستلزمات طبية"– 281 عبوة سجائر"، وكذا (710) قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم "تصرف- تجميع"– 65 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن– 86 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات–39 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق– 30 قضية توقف عن الإنتاج– 470 قضية متنوعة أخرى).

الإدارة العامة شرطة التموين والتجارة ضبط الجرائم التموينية دقيق أبيض مكرونة شيكولاته

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