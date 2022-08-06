Nategtk .. ادخل رقم الجلوس واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 thanwya.emis اليوم، حيث يمكنك الحصول على نتيجتك الان عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة thanwya.emis ، كما يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 عبر موقع الدستور .

نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

اعلنت وزارة التربية والتعليم انه يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بوابة الثانوية العامة 2022 من هنا https://thanwya.emis.gov.eg/ .

ولكن في حالة وجود صعوبة في تحميل موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نظرا لتكدس طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر عبر موقع الدستور الالكتروني.

رابط استعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور

يقوم طالب الصف الثالث الثانوي 2022 بالدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور من هنـــــــــــا

يطلب موقع الدستور من طالب الثانوية العامة ادخل بيانات وهي:

اسم طالب الصف الثالث الثانوي 2022 رباعي

رقم الجلوس الذي خصصته وزارة التربية والتعليم

البريد الالكتروني الخاص بالطالب

رقم التليفون

ويضغط سجل الان

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وكانت بدأت امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية، والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، وحصل طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.