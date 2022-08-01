الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

لطلاب الثانوية العامة 2022 .. مؤشرات تنسيق الكليات 2022

الثانوية العامة 
الثانوية العامة 
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 بدأ البحث الآن عن مؤشرات تنسيق الكليات 2022 مع استعداد  طلاب الثانوية العامة 2022 لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، وبعدها يقوم طلاب الثانوية العامة 2022 لكتابة رغباتهم للجامعات الحكومية والخاصة، وبعدها حسب مؤشرات تنسيق الكليات 2022.

وتقترب مؤشرات تنسيق الكليات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022، من مؤشرات تنسيق الكليات للعام الماضي الذي طبقت فيه وزارة التربية والتعليم لأول مرة معايير جديدة في التقييم أدت إلى تراجع تنسيق الكليات مقارنة بالسنوات التي سبقت العام الماضي، وستكون مؤشرات تنسيق الكليات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022 هى الأقرب للعام الماضي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مؤشرات تنسيق الكليات 2022، لطلاب الثانوية العامة 2022 . 

 

مؤشرات تنسيق الكليات 2022 لعلمي علوم 

- طب جامعة المنصورة 386 درجة

- طب جامعة الإسكندرية 382

- طب جامعة الزقازيق 382

- طب جامعة طنطا 381

- طب جامعة كفر الشيخ 381

- طب جامعة القاهرة 380

- طب جامعة بورسعيد 379

- طب جامعة عين شمس 378

- طب أسنان جامعة المنصورة 378

- طب المنوفية جامعة شبين الكوم 378

- طب فاقوس 378

- طب بنها 377

- طب حلوان 376

- طب أسنان المنوفية 376

- طب جنوب الوادي 376

- طب قناة السويس في الإسماعيلية 375

- طب جامعة سوهاج 375

- طب جامعة الفيوم 374

- علاج طبيعي كفر الشيخ 368

- علاج طبيعي بنها 367

- صيدلة جامعة سوهاج 367

- صيدلة جامعة جنوب الوادي 367

- صيدلة جامعة المنصورة 367

- صيدلة طنطا 366صيدلة جامعة دمنهور 366

- علاج طبيعي جامعة القاهرة 366

- علاج طبيعي جامعة السويس 366

- صيدلة جامعة الزقازيق 366

- صيدلة جامعة المنوفية 365

 

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الثانوية العامة 1443.. رابط نتيجة 3 ثانوي 2022 برقم الجلوس

مؤشرات تنسيق الكليات 2022 للأدبي  

كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية 352

كلية ألسن كفر الشيخ 350

كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس 349

كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف 344

كلية ألسن قناة السويس فب الإسماعيلية 341

كلية ألسن جامعة عين شمس 340

كلية إعلام جامعة القاهرة 339

كلية ألسن جامعة الفيوم 339

 

 

مؤشرات تنسيق الكليات 2022 للأدبي  

 

هندسة القاهرة 356

هندسة جامعة المنصورة 355

هندسة جامعة دمياط 354

هندسة عين شمس 349

هندسة جامعة الإسكندرية 347

هندسة جامعة طنطا 344.

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لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور.. وموعد اعلانها رسميًا

 

تنسيق الكليات الثانوية العامة 2022 مؤشرات تنسيق الكليات 2022 مؤشرات تنسيق الكليات 2022 للأدبي مؤشرات تنسيق الكليات نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2022 اوائل الثانوية العامة 2022 نتيجة الثانوية العامة الدستور نتيجة الثانوية العامة على الدستور رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الثانوية العامة تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة ثانوية عامة 2022 نتيجة ثانوية عامة 2022 نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022 تنسيق 2022 تنسيق الثانوية العامة مكتب التنسيق رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 نتيجة الثانوية العامة 2022 الدستور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

وزارة القوى الناعمة

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