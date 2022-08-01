بدأ البحث الآن عن مؤشرات تنسيق الكليات 2022 مع استعداد طلاب الثانوية العامة 2022 لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، وبعدها يقوم طلاب الثانوية العامة 2022 لكتابة رغباتهم للجامعات الحكومية والخاصة، وبعدها حسب مؤشرات تنسيق الكليات 2022.

وتقترب مؤشرات تنسيق الكليات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022، من مؤشرات تنسيق الكليات للعام الماضي الذي طبقت فيه وزارة التربية والتعليم لأول مرة معايير جديدة في التقييم أدت إلى تراجع تنسيق الكليات مقارنة بالسنوات التي سبقت العام الماضي، وستكون مؤشرات تنسيق الكليات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022 هى الأقرب للعام الماضي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مؤشرات تنسيق الكليات 2022، لطلاب الثانوية العامة 2022 .

مؤشرات تنسيق الكليات 2022 لعلمي علوم

- طب جامعة المنصورة 386 درجة

- طب جامعة الإسكندرية 382

- طب جامعة الزقازيق 382

- طب جامعة طنطا 381

- طب جامعة كفر الشيخ 381

- طب جامعة القاهرة 380

- طب جامعة بورسعيد 379

- طب جامعة عين شمس 378

- طب أسنان جامعة المنصورة 378

- طب المنوفية جامعة شبين الكوم 378

- طب فاقوس 378

- طب بنها 377

- طب حلوان 376

- طب أسنان المنوفية 376

- طب جنوب الوادي 376

- طب قناة السويس في الإسماعيلية 375

- طب جامعة سوهاج 375

- طب جامعة الفيوم 374

- علاج طبيعي كفر الشيخ 368

- علاج طبيعي بنها 367

- صيدلة جامعة سوهاج 367

- صيدلة جامعة جنوب الوادي 367

- صيدلة جامعة المنصورة 367

- صيدلة طنطا 366صيدلة جامعة دمنهور 366

- علاج طبيعي جامعة القاهرة 366

- علاج طبيعي جامعة السويس 366

- صيدلة جامعة الزقازيق 366

- صيدلة جامعة المنوفية 365

مؤشرات تنسيق الكليات 2022 للأدبي

كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية 352

كلية ألسن كفر الشيخ 350

كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس 349

كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف 344

كلية ألسن قناة السويس فب الإسماعيلية 341

كلية ألسن جامعة عين شمس 340

كلية إعلام جامعة القاهرة 339

كلية ألسن جامعة الفيوم 339

مؤشرات تنسيق الكليات 2022 للأدبي

هندسة القاهرة 356

هندسة جامعة المنصورة 355

هندسة جامعة دمياط 354

هندسة عين شمس 349

هندسة جامعة الإسكندرية 347

هندسة جامعة طنطا 344.