لطلاب الثانوية العامة 2022 .. مؤشرات تنسيق الكليات 2022
بدأ البحث الآن عن مؤشرات تنسيق الكليات 2022 مع استعداد طلاب الثانوية العامة 2022 لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، وبعدها يقوم طلاب الثانوية العامة 2022 لكتابة رغباتهم للجامعات الحكومية والخاصة، وبعدها حسب مؤشرات تنسيق الكليات 2022.
وتقترب مؤشرات تنسيق الكليات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022، من مؤشرات تنسيق الكليات للعام الماضي الذي طبقت فيه وزارة التربية والتعليم لأول مرة معايير جديدة في التقييم أدت إلى تراجع تنسيق الكليات مقارنة بالسنوات التي سبقت العام الماضي، وستكون مؤشرات تنسيق الكليات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022 هى الأقرب للعام الماضي.
وتعرض الدستور في التقرير التالي مؤشرات تنسيق الكليات 2022، لطلاب الثانوية العامة 2022 .
مؤشرات تنسيق الكليات 2022 لعلمي علوم
- طب جامعة المنصورة 386 درجة
- طب جامعة الإسكندرية 382
- طب جامعة الزقازيق 382
- طب جامعة طنطا 381
- طب جامعة كفر الشيخ 381
- طب جامعة القاهرة 380
- طب جامعة بورسعيد 379
- طب جامعة عين شمس 378
- طب أسنان جامعة المنصورة 378
- طب المنوفية جامعة شبين الكوم 378
- طب فاقوس 378
- طب بنها 377
- طب حلوان 376
- طب أسنان المنوفية 376
- طب جنوب الوادي 376
- طب قناة السويس في الإسماعيلية 375
- طب جامعة سوهاج 375
- طب جامعة الفيوم 374
- علاج طبيعي كفر الشيخ 368
- علاج طبيعي بنها 367
- صيدلة جامعة سوهاج 367
- صيدلة جامعة جنوب الوادي 367
- صيدلة جامعة المنصورة 367
- صيدلة طنطا 366صيدلة جامعة دمنهور 366
- علاج طبيعي جامعة القاهرة 366
- علاج طبيعي جامعة السويس 366
- صيدلة جامعة الزقازيق 366
- صيدلة جامعة المنوفية 365
مؤشرات تنسيق الكليات 2022 للأدبي
كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 359
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية 352
كلية ألسن كفر الشيخ 350
كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس 349
كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف 344
كلية ألسن قناة السويس فب الإسماعيلية 341
كلية ألسن جامعة عين شمس 340
كلية إعلام جامعة القاهرة 339
كلية ألسن جامعة الفيوم 339
مؤشرات تنسيق الكليات 2022 للأدبي
هندسة القاهرة 356
هندسة جامعة المنصورة 355
هندسة جامعة دمياط 354
هندسة عين شمس 349
هندسة جامعة الإسكندرية 347
هندسة جامعة طنطا 344.