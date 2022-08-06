3 ثانوي.. الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور

يبحث طلاب 3 ثانوي عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 الذي يقدمه موقع الدستور الالكتروني للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 فور اعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.

احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 الان natega.dostor

وتقدم الدستور لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لتصلك فور ظهورها رسميا نظرا لصعوبة الوصول أحيانا إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي .

ويدخل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع الدستور لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنـــــــــا

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

يوم السبت 20 أغسطس 2022: اللغة العربية، من 9 إلى 12، والتربية الدينية من 12 إلى 2.

يوم الأحد 21 أغسطس 2022: اللغة الأجنبية الثانية، من 9 إلى 11، والتربية الوطنية، من 11:30 إلى 1.

يوم الإثنين 22 أغسطس 2022: الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لشعبة الرياضيات، من 9 إلى 11.

يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022: الاقتصاد، من 9 إلى 10:30، والإحصاء من 11 إلى 12:30.

يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022: الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات، من 9 إلى 12، والتاريخ للشعبة الأدبية من 9 إلى 12.

يوم الخميس 25 أغسطس 2022: اللغة الأجنبية الأولى، من 9 إلى 12.

يوم السبت 27 أغسطس 2022: الكيمياء لشعبتي العلوم والرياضيات، من 9 إلى 12، والجغرافيا للشعبة الأدبية، من 9 إلى 12.

يوم الأحد 28 أغسطس 2022: الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لشعبة الرياضيات، من 9 إلى 11.

يوم الإثنين 29 أغسطس 2022: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، من 9 إلى 12، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من 9 إلى 12، والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات من 9 إلى 11.

يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022: الأحياء لشعبة العلوم من 9 إلى 12، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية من 9 إلى 12، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات من 9 إلى 11.