السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 للعام الدراسي الحالي، وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيانها، أنه سيتم إعلان تفاصيل نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على "فيسبوك".

 

وقبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ترصد “الدستور” أبرز المعلومات التي يحتاج طالب الصف الثالث الثانوي 2022 معرفتها.

 

الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 - 1443 مصر

 

ما هي الثانوية العامة؟

الثانوية العامة 2022 أو المدرسة الثانوية هي الشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد إتمامه مرحلة التعليم الثانوي، والتي تأهله للتعليم الجامعي.

 

الشهادات التالية للثانوية العامة هي: الدبلوم فوق المتوسط أو البكالوريوس وقد يليه الماجستير والدكتوراه.

نتيجة الثانوية العامة 2022

 

كل ما تريد معرفته عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 

 

أبرز المعلومات عن امتحانات الثانوية العامة وفقا لما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:

امتحانات مرحلة الثانوية العامة 2022 أدها 708 آلاف طالب بـ10 ملايين بابل شيت يتم تدقيقها.

تُحجب نتيجة الثانوية العامة له هم المتورطين فى محاضر غش فى الثانوية العامة 2022 وتقوم الشئون القانونية بالتحقيق فيها حاليًا ومعرفة تورطهم من عدمه.

عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة 2022 شاقة ومعقدة.

كل الادعاءات بالقدرة على التلاعب في نتائج تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 كاذبة ومضللة، وهي عبارة عن عمليات نصب محترفة، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق خلفها أو نشرها.

نتيجة الثانوية العامة 2022

طمأن وزير التربية والتعليم أولياء أمور الطلاب المجتهدين، بأن طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الغشاشين لن يحصلوا على مجاميع كبيرة.

ضيق الوقت واختلاف ترتيب الأسئلة يحول دون وصول الطلاب الغشاشين للإجابات الصحيحة.

- المجموع الكلي لدرجات نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.

نتيجة الثانوية العامة 2022

 

طريقة حساب النسبة المئوية في مجموع نتيجة الثانوية العامة 2022 

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة 410 درجة، مؤكدة أن المجموع الكلي للثانوية العامة لم يتغيير إطلاقا هذا العام.

يتم حساب النسبة المئوية كالتالي:

المجموع النهائي لطالب الثانوية العامة مقسوم على المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة 2022 ، ثم ضرب الناتج في 100 وبذلك نحصل على النسبة المئوية.

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