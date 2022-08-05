أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 5-8-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-8-2022، حيث ارتفعت أسعار أغلب العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، فيما استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه دون تغير عن جلسة تداولات أمس.

وتأثرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بالتغيرات السياسية في المجتمع الدولى والتي ترتب عليها تغييرات اقتصادية كبيرة تسببت فى موجة من التضخم عانت منها أغلب اقتصاديات العالم ومنها الاقتصاد المصري حتى فقد الجنيه المصري جزءًا كبيرًا من قيمته أمام العملات الأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية

أسعار العملات الأجنبية: سعر الجنيه الإسترلينى: سعر الشراء 23.1057 جنيه مصري - سعر البيع 23.2607 جنيه مصري.

سعر الدولار الأسترالي: سعر الشراء 13.2131 جنيه مصري - سعر البيع 13.3273 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم: سعر الشراء 19.05 جنيه مصري - سعر البيع 19.11 جنيه مصري.

سعر اليورو اليوم: سعر الشراء 19.3453 جنيه مصري - سعر البيع 19.4635 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية: سعر الدولار الكندي: سعر الشراء جنيه مصري 14.8191- سعر البيع 14.889 جنيه مصري.



سعر الكورن النرويجي: سعر الشراء 1.957 جنيه مصري - سعر البيع 1.9699 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية: سعر الكرون الدانماركي: سعر الشراء 2.5992 جنيه مصري - سعر البيع 2.6153 جنيه مصري.

سعر الكرونا السويدي: سعر الشراء 1.863 جنيه مصري - سعر البيع 1.8748 جنيه مصري.

سعر الين الياباني: سعر الشراء 14.1847 جنيه مصري - سعر البيع 14.3221 جنيه مصري.

سعر الفرنك السويسري: سعر الشراء 19.7943 جنيه مصري - سعر البيع 19.9021 جنيه مصري.

أسعار العملات العربية

سعر الريال العماني: سعر الشراء 48.3503 جنيه مصري - سعر البيع 49.6377 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي سعر الشراء 5.0618 جنيه مصري - سعر البيع 5.0858 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتى: سعر الشراء 59.7553 جنيه مصري - سعر البيع 62.3084 جنيه مصري

سعر الدرهم الإماراتي: سعر الشراء 5.1833 جنيه مصري - سعر البيع 5.2028 جنيه مصري.

سعر الدينار الأردنى: سعر الشراء 26.4951 جنيه مصري - سعر البيع 26.9687 جنيه مصري.

سعر الدينار البحرينى: سعر الشراء 49.2248 جنيه مصري - سعر البيع 50.687 جنيه مصري.

سعر الريال القطري: سعر الشراء 4.8846 جنيه مصري - سعر البيع 5.2099 جنيه مصري.