للتعافي والتماسك.. حكومة جنوب السودان تمدد ولايتها الانتقالية 24 شهرًا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، الخميس، تمديد لعامين "الفترة الانتقالية" لما بعد الحرب الأهلية والتي يفترض أن تنتهي في العام 2023، في "خارطة طريق" جديدة لاتفاق السلام نددت بها بعض الجهات الراعية الأجنبية.

وأعلن وزير الشؤون الحكومية مارتن إيليا لومورو أمام دبلوماسيين والرئيس سلفا كير والنائب الأول للرئيس ريك مشار: أنه "بعد مداولات طويلة وافقت لجنة (تطبيق اتفاق 2018) على تمديد الفترة الانتقالية 24 شهرًا".

أضاف إيليا لومورو: أنه "تم الاتفاق على خارطة طريق جديدة" موضحا أن هذا القرار اتخذ "لرفع التحديات التي تعيق تطبيق اتفاق السلام"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأرجأت نهاية "الفترة الانتقالية" التي كانت مقررة لعام 2022 بعد تأجيلها مرارا، حتى فبراير 2023 لعدم إحراز تقدم في العديد من البنود المنصوص عليها في اتفاق السلام الذي أنهى عام 2018 حربًا أهلية دامية استمرت خمس سنوات بين الخصمين ريك مشار وسلفا كير.

وقد خلف الصراع في جنوب السودان حوالى 400 ألف قتيل وملايين النازحين.

وقاطع ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنروج "الترويكا" الراعية لاستقلال البلاد في 2011 الاجتماع الذي أعلن خلاله التمديد.

وفي رسالة إلى الرئيس سلفا كير، أعربوا عن أسفهم لعدم استشارة جميع الأطراف المعنية.

وجاء في الرسالة "نكتب لكم شخصيًا للتعبير عن قلقنا حول ضرورة إجراء مشاورات تشمل المجتمع المدني والجماعات الدينية والجهات الفاعلة الاقتصادية والجماعات النسائية وممثلي الشباب والشخصيات البارزة والشركاء الدوليين قبل تعديل (اتفاق السلام لعام 2018)".

وفي كلمة وجهها إلى الأمة شرح الرئيس سلفا كير قراره قائلا: "لا نريد إقحامكم في انتخابات من شأنها أن تعيدنا للحرب".

وأضاف الرئيس سلفا كير: "نمدّد الولاية الانتقالية كخيار براغماتي وواقعي لـ24 شهرا للتعافي والتماسك".