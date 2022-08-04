دراسة: كلما كان سن ما بعد انقطاع الطمث أصغر زاد خطر الإصابة بقصور القلب

حذر علماء من أن خطر إصابة المرأة بحالة قاتلة يزيد مع مرور الوقت في سن ما بعد انقطاع الطمث، حيث وجدت دراسة أجريت على أكثر من 1.4 مليون امرأة أنه كلما كان سن ما بعد انقطاع الطمث أصغر زاد خطر الإصابة بقصور القلب.

ووفقًا لموقع (the sun) مر معظم النساء بمرحلة ما بعد انقطاع الطمث بين سن 45 و55K تعتبر المرأة قد وصلت إلى هذا العمر بمجرد توقف الدورة الشهرية لمدة عام كامل، لكن الأعراض تحدث لسنوات قبل هذه النقطة (فترة ما قبل انقطاع الطمث وبعدها).

يكون انقطاع الطمث المبكر قبل 45 سنة وقبل الأوان قبل سن 40 - يؤثر على واحد في المائة من النساء في هذا العمر.

لقد وجدت الدراسات السابقة وجود صلة بين انقطاع الطمث المبكر وأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

جمعت هذه الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة كوريا في سيول، بيانات من نظام التأمين الصحي الوطني الكوري (NHIS).

نحو 1.4 مليون امرأة تجاوزن سن الثلاثين وبعد انقطاع الطمث شاركت 2% منهن خضعن لـ "التغيير" في وقت مبكر.

تمت دراسة صحتهم على مدى 10 سنوات حيث أصيب 3% منهم بقصور في القلب.

تم تشخيص 3.2% أخرى بالرجفان الأذيني وهى حالة قلبية تؤدي إلى عدم انتظام معدل ضربات القلب وغالبًا ما يكون سريعًا بشكل غير طبيعي، فالنساء اللائي تعرضن لانقطاع الطمث المبكر كان لديهن خطر أعلى بنسبة 33% للإصابة بفشل القلب، وخطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 9%، مقارنة بأولئك اللائي لم يعانين من ذلك.

جاء ذلك بعد مراعاة العوامل التي قد تكون ساهمت في مشاكل القلب بما في ذلك التدخين والوزن والعمر.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور جا أون نام: "يجب أن تدرك النساء المصابات بانقطاع الطمث المبكر أنهن أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب أو الرجفان الأذيني مقارنة بأقرانهن.

"قد يكون هذا دافعًا جيدًا لتحسين عادات نمط الحياة المعروف أنها مرتبطة بأمراض القلب ، مثل الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة."

زاد خطر الإصابة بقصور القلب الناتج عن حدوث قصور القلب مع انخفاض العمر عند انقطاع الطمث.

مقارنة بالنساء اللائي تجاوزن الخمسين من العمر في هذا العمر ، فإن مخاطر الإصابة بفشل القلب والرجفان الاصطناعي ، على التوالي ، هي كما يلي:

تحت سن الأربعين: 39 في المائة، 11 في المائة

بين 40 و 44: 23 في المائة ، 10 في المائة

بين 45 و 49: 11 في المائة ، 4 في المائة

لا تميل النساء إلى المعاناة من مشاكل في القلب حتى سن متأخرة أكثر من الرجال، حيث يُعتقد أن السبب في ذلك هو أن هرمون الاستروجين الجنسي الأنثوي يحمي القلب.

لذلك ، يشك الفريق الكوري في أن الانخفاض المفاجئ في هرمون الاستروجين في سن مبكرة يسرع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.