الخميس 04 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس متهمين قتلا خفيرًا خصوصيًا أثناء محاولة سرقة بالقناطر الخيرية

حبس
حبس
ads

أمرت نيابة القناطر الخيرية، بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإطلاق أعيرة نارية على حارس خصوصي حال اعتراضه لهما أثناء قيامهما بمحاولة سرقة بعض المتعلقات من مكان يقوم بحراسته بدائرة المركز.

وتمكنت أجهزة الأمن في مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من ضبط شخصين أطلقا أعيرة نارية على حارس خصوصي حال اعتراضه لهما أثناء قيامهما بمحاولة سرقة بعض المتعلقات من مكان يقوم بحراسته بدائرة المركز، حيث قام أحدهما بإطلاق الرصاص عليه فأرداه قتيلًا في الحال، ونُقلت جثته لأحد المستشفيات، وتحرر المحضر اللازم.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات، بوصول جثة حارس خصوصي بها عياران ناريان بالرأس والصدر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه بعمله كحارس بحديقة موالح ملك أحد الأشخاص بذات الناحية، شاهد شخصين حال شروعهما في سرقة بعض الزوايا الحديدية من داخل الحديقة، فحاول منعهما واعتراضهما فأطلق أحدهما أعيرة نارية من بندقية آلية فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار ودراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

نيابة القناطر الخيرية حبس متهمين اطلاق اعيرة نارية القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس 4-8-2022 فى مصر

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الحصول عليها

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. مصادر تكشف نسبة النجاح وإعلان الأوائل

ضبط الممرضة مصورة فيديو نيرة أشرف بمستشفى المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الريادة والزيادة وأوجه الاستفادة!

حسين دعسة

الإبادة النووية.. العودة المُرة إلى فشل السلم والأمان الدولى

كريم فرغلى

كاملة أبوذكرى.. الموهوبة الواعية

عبد الرحيم طايع

معضلات المؤسسات الحكومية الخدمية

مدحت بشاى

" زويل" و حلم بناء القاعدة العلمية

محمد العسيري

فى الطريق إلى طماى الزهايرة

خالد عكاشة

مقتل الظواهرى.. كيف جرى وماذا ينتظر القاعدة؟

ماجد حبته

الغيوم التايوانية المواتية!

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"