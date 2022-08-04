حبس متهمين قتلا خفيرًا خصوصيًا أثناء محاولة سرقة بالقناطر الخيرية

أمرت نيابة القناطر الخيرية، بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإطلاق أعيرة نارية على حارس خصوصي حال اعتراضه لهما أثناء قيامهما بمحاولة سرقة بعض المتعلقات من مكان يقوم بحراسته بدائرة المركز.

وتمكنت أجهزة الأمن في مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من ضبط شخصين أطلقا أعيرة نارية على حارس خصوصي حال اعتراضه لهما أثناء قيامهما بمحاولة سرقة بعض المتعلقات من مكان يقوم بحراسته بدائرة المركز، حيث قام أحدهما بإطلاق الرصاص عليه فأرداه قتيلًا في الحال، ونُقلت جثته لأحد المستشفيات، وتحرر المحضر اللازم.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات، بوصول جثة حارس خصوصي بها عياران ناريان بالرأس والصدر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه بعمله كحارس بحديقة موالح ملك أحد الأشخاص بذات الناحية، شاهد شخصين حال شروعهما في سرقة بعض الزوايا الحديدية من داخل الحديقة، فحاول منعهما واعتراضهما فأطلق أحدهما أعيرة نارية من بندقية آلية فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار ودراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.