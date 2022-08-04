مصرع شخص مجهول الهوية سقط من القطار بقنا

سقط شخص مجهول الهوية، من قطار على شريط السكة الحديد، خلال مروره في قنا، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى بسقوط شخص مجهول الهوية، من قطار على شريط السكة الحديد.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن القطار قادم من الأقصر إلى القاهرة، وسقط المتوفى أثناء مرور القطار بنطاق محافظة قنا، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية المتوفى، تمهيدًا لإخطار ذويه وتسليمهم الجثمان.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.