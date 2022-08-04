الخميس 04 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخص مجهول الهوية سقط من القطار بقنا

مصرع شخص مجهول الهوية
مصرع شخص مجهول الهوية سقط من القطار
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سقط شخص مجهول الهوية، من قطار على شريط السكة الحديد، خلال مروره في قنا، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى بسقوط شخص مجهول الهوية، من قطار على شريط السكة الحديد.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن القطار قادم من الأقصر إلى القاهرة، وسقط المتوفى أثناء مرور القطار بنطاق محافظة قنا، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية المتوفى، تمهيدًا لإخطار ذويه وتسليمهم الجثمان.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السكة الحديد قنا مدير أمن قنا

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