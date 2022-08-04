الخميس 04 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 4-8-2022  فى البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل سعر الدولار ارتفاعه خلال تعاملات، اليوم الخميس، لينهي الأسبوع بسلسلة ارتفاعات متتالية تخطى بها حاجز الـ19 جنيه ليسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري لأول مرة في تاريخه 19.08 جنيه مصري.

 

وأرجع خبراء الاقتصاد الارتفاع المستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى الأحداث السياسية الدولية وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتي زاد معها حدة التضخم العالمي، والتأثير على أسعار الطاقة والمواد الغذائية، فاتجهت الكثير من دول العالم ومنها مصر إلى رفع سعر الفائدة، ومنها مصر.

 

وتنشر الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والاجنبية.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

 

  • سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى: 19.04 جنيه للشراء- 19.12 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار فى بنك مصر: 19.05 جنيه للشراء- 19.11 جنيه للبيع.

 

  • سجل فى البنك الأهلي المصرى 19.05 للشراء :و 19.11 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 18.97جنيه للشراء، و19.7جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 18.9 جنيه مصري للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

 

 

  • بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 19.03 جنيه مصري  للشراء :  19.13جنيه للبيع.

 

  

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سعر الدولار اليوم في البنوك الأجنبية 

 

  • سجل سعر الدولار  في بنك كريدى أجريكول 19 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.7.

 

  • سعر الدولار اليوم في بنك الأهلى المتحد نحو 19.1جنيه للشراء، 19.7 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.4 جنيه للشراء، 19.7 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.7 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد لنحو 18.99 جنيه للشراء، و19.7 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

  • سعر الدولار اليوم في بنك HSBCإلى 18.97 جنيه  للشراء وعند البيع وصل إلى  19.7جنيه .

 

  • سعر الدولار اليوم في بنك SAABإلى 18.97 جنيه للشراء، و190.7 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى : 19.10 جنيه للشراء - 19.13 جنيه للبيع.

 

المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة.. ورابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2022 الدستور

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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