الخميس 04 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تقييد أحد الأشخاص فى عمود إنارة

الداخلية
الداخلية
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله شخص مقيد بأحد الأعمدة الكهربائية وبجواره مجموعة من الأشخاص.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من الأهالى بتمكنهم من ضبط (شخصين) يستقلان مركبة "تروسيكل" حال قيامهما بالشروع فى السرقة من داخل منزل ملك (إحدى السيدات) وقيامهم بتقييد أحدهما بأحد أعمدة الإنارة.

بالانتقال لمحل البلاغ تم التحفظ على المتهمين والمركبة المشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المركبة المضبوطة بحوزتهما خاصة بأحدهما، وبسؤال المجني عليها "مالكة المنزل" اتهمتهما بمحاولة السرقة من داخل المنزل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية مقطع فيديو فيس بوك أحد الأعمدة الكهربائية المنصورة

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