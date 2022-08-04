حالة الطقس اليوم فى مصر الخميس 4-8-2022.. درجة الحرارة بمحافظات مصر

يتابع المصريون منذ بداية فصل الصيف حالة الطقس و درجة الحرارة يوميًا ، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة التي تواجهها مصر في درجات الحرارة متأثرة بالتغيرات المناخ التي تسيطر على العالم أجمع.

أخبار الطقس

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في مصر مستقرة وفي معدلاتها الطبيعة في هذا الوقت من العام، وأن درجة الحرارة منذ بداية أغسطس ستصل لأعلى مستوى لها دون أي موجات حارة قادمة حتى انتهاء الثلث الأول من أغسطس الجاري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم في مصر و درجة الحرارة بمحافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

أكد خبراء الأرصاد الجوية استمرار متوسطات الحرارة لمعدلاتها الأخيرة حتى الثلث الأول من أغسطس بمعدلات بين 37 إلى 39 درجة على القاهرة الكبرى، ولا توجد أي موجات ساخنة في الوقت القريب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه عن حالة الطقس أن الإحساس الفعلي في درجة الحرارة ستكون في حدود 38 درجة على القاهرة الكبرى، ومع بداية الأسبوع المُقبل تصل درجة الحرارة إلى مستوياتها الأخيرة لتكون بين 38 إلى 39 درجة، كما ترتفع مع درجات الحرارة حرارة الليل بالإضافة إلى نسب الرطوبة ولكن بمستويات مرتفعة مقبولة وغير قياسية.

وتبدأ درجة الحرارة الصغرى في تسجيل من 22 إلى 24 درجة، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية تحسن أمواج البحر المتوسط نسبيًا على السواحل الشمالية الغربية من الإسكندرية والعلمين وحتى مطروح لتكون بين نصف متر إلى متر تقريبا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن مصر ستواجه طقس متقلب فتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة حتى يوم الإثنين المقبل على بعض المناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجة الحرارة المتوقعة

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس و درجة الحرارة المتوقعة فستكون كالتالي: