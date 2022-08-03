الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجهزة المدارس بالساحل

حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجهزة من داخل المدارس بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم قيام 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، القاهرة، القليوبية" بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس.

على الفور تمكنت القوة من ضبطهم وبحوزتهم مجموعة من الأجهزة الكهربائية وبعض المحتويات الخاصة بالمدرسة.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "التسلق وكسر مخزن المدرسة"، كما أضافوا بسابقة سرقتهم 2 غطاء بالوعة صرف صحى خاصين بذات المدرسة، وقيامهم ببيعها لدى عميلهم سيئ النية -أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، وأمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات المستولى عليها.

باستدعاء أحد مسئولى المدرسة المشار إليها، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حبس تشكيل عصابي سرقة الساحل القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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