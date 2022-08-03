إيطاليا: 171 وفاة و45621 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأربعاء، عن تسجيل 171 حالة وفاة و45 ألفًا و621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إيجازها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 21 مليونًا و170 ألفًا و600 حالة، بنسبة 35.06%، فيما بلغ إجمالي الضحايا 172 ألفًا و568 وفيات، بنسبة 0.82%.

وذكرت الوزارة أنه تماثل للشفاء 74 ألفًا و49 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 19 مليونًا و796 ألفًا و589 حالة، بنسبة 93.51%.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات بلغ 237 مليونًا و894 ألفًا و561 فحصًا، بعدما تم إجراء، خلال الـ24 ساعة الماضية، 255 ألفًا و797 فحصًا.

وسجلت إيطاليا أمس الثلاثاء، 121 و190 حالة وفاة و64 ألفًا و861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد.