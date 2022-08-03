الأربعاء 03 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

المغرب يسجل 6 وفيات و317 إصابة بكورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 حالات وفاة و317 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة المغربية بأن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت إجمالي الإصابات إلى مليون و261 ألفًا و816 حالة، بنسبة 3.38%، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 16 ألفًا و248 وفاة، بنسبة 1.29%.

وأشار بيان الصحة المغربية إلى أنه تم التأكد من تماثل 736 مصابين للتعافي التام، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و242 ألفًا و371 حالة، بنسبة 98.46%.

ولفتت الوزارة إلى أنه عقب إجراء 8 آلاف و26 من الفحوصات الجديدة، فقد بلغ إجمالي الفحوصات 12 مليونًا و260 ألفًا و452 فحصًا، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من عام 2020.

وسجل المغرب أمس الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة و374 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

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