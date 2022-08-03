مصر ترسل طائرة عسكرية لنقل مصابي انفجار «بنت بيه» الليبية للعلاج بالقاهرة

أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز (سى 130) مجهزة طبياً من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بنى غازي الليبية لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة إثر حادث انفجار شاحنة وقود بمدينة بنت بيه لتلقى العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب ليبيا الشقيق إثر انفجار الشاحنة ووقوع عدد من المصابين.



وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل ودفع الأطقم الطبية بالأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة ، وتم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً .



يأتى الإخلاء الطبى للمصابين تأكيداً على الدور المصرى المحورى، ومساندة لجهود الدولة الليبية فى تجاوز كافة الأزمات التى تواجهها ، هذا وتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل .