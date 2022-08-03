الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الدفاع الروسية: 27 عملية تبادل روسية أوكرانية للأسرى بمشاركة الصليب الأحمر

تبادل الأسرى الروس
تبادل الأسرى الروس والأوكران
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم بالفعل تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا 27 مرة.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، في تصريحات صحفية: إنه "بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان من الممكن أيضًا تنظيم حوار مع كييف حول تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى من الجنود وقد تم تنفيذ 27 عملية من هذا القبيل حتى الآن".

وأضاف “فومين" بحسب ما نقلت عنه الوكالات الروسية، أنه تم تشكيل لجنة طبية دائمة في وزارة الدفاع الروسية لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب. تعمل اللجنة وفق التوصيات والمبادئ المستندة إلى اتفاقية جنيف".

وبدأت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مبررة هدفها بالقضاء على عسكرة كييف وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

حصيلة العمليات العسكرية 

في وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن القوات الروسية نجحت في تدمير 6 راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس".

وأوضح أنه خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تمكن الجيش الروسي من تدمير 6 راجمات "هيمارس" وما يزيد على 200 صاروخ لهذه الراجمات، بالإضافة تدمير ما يصل إلى 33 مدفع هاوتزر M777 أميركي الصنع.

وزارة الدفاع الروسية تبادل الأسرى 27 مرة الغزو الروسي لأوكرانيا ألكسندر فومين إحاطة إعلامية

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