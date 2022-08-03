الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

عقب اتهامها بالسرقة.. استدعاء «فتاة رمسيس» لمواجهتها بأقوال متهم هددها بسلاح

فتاة
فتاة
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أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأربعاء، باستدعاء الفتاة التي تعرضت لتهديد بسلاح أبيض على يد عاطل في منطقة رمسيس، لسماع أقوالها حول الواقعة، ومواجهتها بالمتهم.

البداية كانت برصد مقطع فيديو متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المتهم وبحوزته سلاح أبيض.

وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، له معلومات جنائية، مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة وبحوزته سلاح أبيض.

وبمناقشته أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس لمقابلة إحدى الفتيات لقيامها بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول، وعند رؤيته لها قام بإشهار السلاح الأبيض لإجبارها على تسليمه الهاتف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

نيابة الأزبكية الجزئية سلاح أبيض الفتاة منطقة رمسيس

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