الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

«صان مصر» تعلن نشرة السلامة الدورية لتوفير نظام العمل الآمن

شركة صان مصر
شركة صان مصر
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أعلنت شركة صان مصر -إحدى شركات قطاع البترول، نشرة السلامة الدورية لتوفير نظام العمل الآمن، والتي تتمثل في:

  • توفير الإشراف الجيد و المؤهل للأعمال.
  • إعداد طريقة عمل لآلية تنفيذ العمل.
  • تقييم مخاطر العمل و تحديد ضوابط التحكم اللازمة.
  • استصدار تصريح عمل مناسب للعملية المراد تنفيذها.
  • عزل مصادر الطاقة الخطرة ( كهربي – ميكانيكي – إلخ ) كلما تطلب الأمر.
  • عقد حديث ما قبل العمل.
  • الالتزام بتعليمات العمل وتنفيذ ضوابط التحكم اللازمة.
  • المبادرة في إيقاف العمل عند الشك في عدم استيفاء متطلبات السلامة.

 

اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة (صان مصر) -ذراع قطاع البترول في أنشطة الصيانة، خلال اجتماعها الخميس، نتائج أعمال الشركة لعام 2021.

وأوضحت نتائج الأعمال التي استعرضها المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة، نمو حجم الأعمال الجديدة المسندة إلى الشركة خلال العام ليصل إلى 14.4 مليار جنيه بزيادة نسبتها 118% عن العام السابق.

وقال “بهاء”، إن الشركة تميّزت في تنفيذ أعمال كبيرة بعدد من المشروعات المهمة داخل مصر وخارجها خلال العام، وجاء أبرزها بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمعدات الدوارة بحقل ظهر، وأعمال الصيانة والعمرات لنحو 32 توربينة بمشروعات قطاع البترول، فضلاً عن تنفيذ 28 مشروعًا لأنظمة مكافحة الحريق بمصافي تكرير البترول ومستودعات التخزين، ومشروع تصميم وإنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء بحقول كلابشة التابعة لشركة خالدة للبترول.

ولفت إلى أن أبرز المشروعات خارج مصر كانت في دولتى العراق والأردن، وضمت عمال توريد وتركيب المنزلق البحرى بميناء العقبة الأردني، إلى جانب تصميم وتوريد وإنشاء محطتي مياه البرادعية والبرجسية بالعراق.

وأشار إلى استمرار “صان مصر” في الحفاظ على تواجدها في التصنيف العالمي لأفضل 250 شركة مقاولات على مستوى العالم، في التصنيف الصادر عن مؤسسة "ENR"، مؤكدًا أنها تتبنى حاليًا خطة استراتيجية طموحة لتنمية حجم أعمالها المستقبلي داخل مصر وخارجها.

 

صان مصر نظام العمل الآمن قطاع البترول نشرة السلامة الدورية تقييم مخاطر العمل عزل مصادر الطاقة الخطرة كهربي

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وائل لطفي

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