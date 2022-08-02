الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الكرازة

رسامة شمامسة لكنيسة الشهيد أبو سيفين بقرية جزيرة المساعدة

كنيسة
كنيسة
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صلى نيافة الأنبا زوسيما أسقف أطفيح القداس الإلهي لعيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين)، صباح أمس في كنيسة الشهيد بقرية جزيرة المساعدة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، وعدد آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

الاجتماع الشهري لمكرسات إيبارشية منفلوط

التقى نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي، اليوم، بمكرسات الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "قرية شونم" ثم كلمة ألقاها القمص إبراهيم عزيز بعنوان "لنبدأ بدءً حسنًا".

سيامة كاهن إيبارشية السويس

سام نيافة الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس، كاهنًا جديدًا للخدمة بالإيبارشية.

وصلى نيافته القداس الإلهي صباح اليوم في كنيسة الشهيد مار جرجس بحي الصباح بالسويس، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الدياكون صموئيل مجدي كاهنًا عامًا للخدمة بالإيبارشية باسم القس صموئيل.

ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير البراموس بوادي النطرون.

وتبدأ الكنيسة الأرثوذكسية، في 7 أغسطس صوم السيدة العذراء مريم، الذى يستمر مدة 15 يومًا، وينتهى في الـ22 من أغسطس، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات دون زيوت.

ويترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، صلوات القداس الإلهي يوميًا، وصلوات التسبحة مساء كل ليلة بصوم العذراء مريم.

ويستقبل الدير الزوار المقيمين به بمبنى الضيوف الدائمين، وذلك منذ بداية الشهر المقبل، والذين يقيمون بالدير طوال فترة الاحتفال بالصوم

الانبا زوسيما اسقف اطفيح البراموس بوادي النطرون الأمير تادرس الشطبي الأنبا زوسيما الأنبا ثاوفيلس الانبا زوسيما ا

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وائل لطفي

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