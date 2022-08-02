عدد طلاب الثانوية العامة 2022| توزيع درجات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2022 إعلان النتيجة، والتي حدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعدها ببداية الأسبوع المقبل، مع استمرار عمل كنترولات الثانوية العامة 2022 في العمل حتى الآن، على تدقيق ومراجعة النتيجة، ونستعرض في السطور التالية توزيع درجات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي.

وارتفعت عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، مع انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، عن عدد طلاب الثانوية العامة 2022، لتصبح من أكثر الكلمات بحثًا عبر موقع البحث الأشهر.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي عدد طلاب الثانوية العامة 2022، وتوزيع درجات مواد الثانوية العامة 2022 .

عدد طلاب الثانوية العامة 2022

وصل عدد طلاب الثانوية العامة 2022، 649 ألف و387 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية والعلمية، ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الادبي، 256 ألف و366 طالبًا وطالبة، بينما شعبة العلمي علوم تصل إلى 292 ألف و852 طالبًا وطالبة، أما عن شعبة العلمي رياضة فقد بلغت 100 ألف و169 طالبًا.

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توزيع درجات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

امتحان اللغة الإنجليزية: الدرجة النهاية 50 درجة، والصغرى 25 درجة، توزيع درجات الثانوية العامة 30 سؤالًا كل سؤال درجة واحدة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية: درجة الامتحان النهاية 40 درجة، والصغرى 20 درجة، يتم توزيعها 26 سؤالًا لكل سؤال درجة، 7 أسئلة لكل سؤال درجتان، ومدة الإجابة ساعتان.

امتحان الجيولوجيا: الدرجة النهاية 60 درجة، والصغرى 30 درجة، يتم توزيعًا 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الكيمياء: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، وتوزيعها 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الأحياء الدرجة النهاية 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الفيزياء: الدرجة الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة

40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

التفاضل والتكامل: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة

20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الجبر والهندسة الفراغية: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة على 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الاستاتيكا: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة

20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الديناميكا: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة على 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 العلمي والأدبي

امتحان علم النفس: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة على 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

امتحان الجغرافيا: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة على 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.