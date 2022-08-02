المدة التي تستغرقها المضادات الحيوية لبدء مفعولها.. طبيب يجيب

توصف المضادات الحيوية عادة للأشخاص لعلاج أنواع العدوى البكتيرية والوقاية منها، سيكون معظم الناس على مسار الدواء في مرحلة ما من حياتهم، لذا لابد أن يدرك كلًا منا متى يمكن للمضادات أن تعمل بشكل صحيح، وهذا ما يتم رصده خلال السطور التالية.

ما هي المدة التي تستغرقها المضادات الحيوية لبدء مفعولها؟

وفقًا لموقع «the sun» تعمل المضادات الحيوية عن طريق قتل البكتيريا أو منعها من الانتشار، حسبما ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، من المهم أن تتذكر أنها لا تعمل من أجل كل شيء.

وهي لا تعمل في حالات العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا، وكوفيد، والتهابات الصدر، والتهابات الأذن لدى الأطفال، ومعظم السعال والتهاب الحلق، فمن المحتمل أن يتم وصفها لك إذا لم يتم التخلص من العدوى البكتيرية بدونها أو إذا كنت تستطيع نقل العدوى للآخرين.

يمكن إعطاء الأدوية إذا كانت العدوى ستستغرق وقتًا طويلاً لتختفي من تلقاء نفسها أو إذا كانت تحمل خطر حدوث مضاعفات أكثر خطورة، تبدأ المضادات الحيوية في العمل فورًا، ولكن قد لا تبدأ في الشعور بالتحسن على الفور.

تختلف سرعة تعافيك باستخدام العلاج بالمضادات الحيوية. يعتمد أيضًا على نوع العدوى التي تعالجها ومدى سوء الإصابة بها.

يجب تناول معظم المضادات الحيوية لمدة سبعة إلى 14 يومًا.

في بعض الحالات ، تعمل العلاجات الأقصر أيضًا.

سيحدد طبيبك أفضل مدة للعلاج ونوع المضاد الحيوي المناسب لك.

هل أحتاج إلى تناول دورة كاملة من المضادات الحيوية؟

يجب عليك دائمًا تناول المضادات الحيوية وفقًا للتوجيهات الموجودة على العبوة أو نشرة معلومات المريض التي تأتي مع الدواء، أو وفقًا لتعليمات طبيبك أو الصيدلي، من المهم إكمال الدورة الكاملة للمضادات الحيوية، حتى لو كنت تشعر بتحسن.

هذا لأنه إذا لم تكمل الدورة التدريبية ، فإنك تخاطر بعودة العدوى. ويمكن أن يساعد أيضًا في منع مقاومة المضادات الحيوية.

لا تتوقف عن تناول المضادات الحيوية مبكرًا دون التحدث مع الطبيب.

ولكن إذا حان وقت الجرعة التالية تقريبًا، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد، لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة لأن هذا يمكن أن يزيد من خطر الآثار الجانبية.

متى يجب أن أبدأ بالشعور بالتحسن عند تناول المضادات الحيوية؟

يعتمد الوقت الذي يستغرقه الشعور بالتحسن على مسار العلاج ونوعه ومدى استجابة جسمك له، يجب أن تشعر بتحسن في نهاية الدورة، إذا كنت قد أكملت الدورة ولا ترى أي علامات تحسن ، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.