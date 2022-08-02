الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تتحرى عن مسجل هدد فتاة بسلاح في رمسيس

جريدة الدستور
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أمرت نيابة الازبكية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بطلب تحريات المباحث في ضبط عاطل؛ لاتهامه بتهديد فتاة بسلاح أبيض فى منطقة رمسيس.

البداية 

البداية كانت برصد مقطع فيديو متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المتهم وبحوزته سلاح أبيض، وبالفحص وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واتضح أنه له معلومات جنائية، ويقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وبحوزته سلاح أبيض.

وبمناقشته أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس؛ لمقابلة إحدى الفتيات؛ لقيامها بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول، وعند رؤيته لها قام بإشهار السلاح الأبيض؛ لإجبارها على تسليمه الهاتف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

سلاح أبيض رمسيس تهديد طلب تحريات المباحث

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