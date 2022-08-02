الثلاثاء 02 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس عاطل بتهمة ترويج الحشيش فى الشروق

حبس عاطل
حبس عاطل
ads

أمرت نياية الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الشروق، تلقي معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، و3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

نياية الشروق وبدر مدينة الشروق مخدر الحشيش التحريات الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية أن نتفق على «سكة السلامة»

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 8 -2022 فى مصر

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

موعد إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي 2022.. ورابط بوابة الثانوية العامة 2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2- 8- 2022

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال 2022 

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد رحيل

الفنان الموبايل

حسين دعسة

التغيير السياسي داخل 10 كم².. الشعب وسط بغداد

ماجد حبته

هل تزور بيلوسى تايوان؟!

منى رجب

تأملات فى يوم الصداقة العالمى

محمود خليل

«العثمانية» فى «خربتا»

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد الطظ "7"

جمال رشدي

الاستثمار فى الرمال السوداء

محمد العسيري

حق الشعب ولغز «المطور الزراعى»

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"

إسرائيل تعقد جلسة لتقييم الأوضاع بعد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى