الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالمنيا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقى العلاج.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري بمدينة بني مزار شمال المنيا.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة فى الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى؛ لتلقى العلاج.

وقد أفادت التحريات الأولية، بأن سبب الحادث السرعة الزائدة، والتى تسببت فى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق فى الواقعة. 

حادث انقلاب سيارة ميكروباص مركز بني مزار المنيا انقلاب سيارة ميكروباص النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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