إسرائيل تغلق المعابر مع قطاع غزة خشية تصعيد الجهاد الإسلامى

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إغلاق المعبرين الواصلين مع قطاع غزة المحاصر، واتخاذ إجراءات تأهب أمني عقب تهديدات من حركة الجهاد الإسلامي بالرد على اعتقال أحد قادتها في الضفة الغربية.

وأغلقت إسرائيل معبر «كرم أبو سالم» التجاري، ومعبر «بيت حانون – إيرز» لعبور الأفراد مع قطاع غزة باستثناء الحالات الطارئة.

تأهب أمني على حدود غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي استنفار قواته على "جبهة غزة" ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية تحسبا لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد في القطاع.

وأوضح الجيش الإسرائيلي: "تم إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، وإغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر إيريز أمام حركة العمال".

وشن الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها القيادي البارز في حركة الجهاد «بسام السعدي»، من منزله في مخيم جنين للاجئين بعد إصابته بجروح، فيما قتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات اندلعت في المخيم.

وهدد قياديون في الجهاد الإسلامي بالرد على اعتقال السعدي وحملوا إسرائيل المسؤولية عن حياته بعد إصابته بجروح.