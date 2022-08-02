الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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إصابة شخصين فى تصادم سيارتين بسوهاج

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
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أصيب عاملان بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين تابعتين لشركة خاصة لمستلزمات الطرق بسوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم ومصابين دائرة المركز مركز أخميم وتبين أنه أثناء سير السيارة " نصف نقل تابعة لشركة خاصة لمستلزمات الطرق قيادة حسن ف ع ح 27 سنة سائق ويقيم مركز بني سويف اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بالسيارة قيادة محمد ا ا ع 26 سنة سائق - ويقيم بالمنوفية تابعة لذات الشركة.

نتج عن الحادث إصابة كل من "محمود ر" 35 سنة ويقيم شرقية و"محمود م م" 42 سنة ويقيم بندر بني سويف عاملين بالشركة المشار إليها من مستقلي السيارتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كسور متفرقة بالجسم حادث تصادم سوهاج مستلزمات الطرق مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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