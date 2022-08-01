موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

بدأ موظفون الدولة في صرف مرتبات شهر اغسطس 2022، منذ عدة أيام، ولكن مازال البحث عن موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2022مستمرًا حتى الآن ، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل.

وتحدد وزارة المالية كل شهر مواعيد صرف المرتبات مع اقتراب صرفها، وتحديد جداول صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2022

بدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في الدولة يوم 24 أغسطس المقبل، ويكون الصرف متاحًا على مدار 5 أيام طبقًا لوزارة المالية، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال الـ3 أشهر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

ويتم صرف مرتبات شهر اغسطس من خلال ماكينات الصرف الآلي، وبعد المنافذ الأخرى لتطبيق الإجراءات الاحترازية تيسيرًا على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

أما مرتبات شهر سبتمبر فسيتم صرفها نهاية أغسطس الجاري، وستعلن وزارة المالية كافة التفاصيل حول مرتبات شهر سبتمبر مع اقتراب موعد صرفها.

موعد صرف معاشات أغسطس

بدأت الدولة اليوم الإثنين 1 أغسطس صرف معاشات شهر أغسطس، ويتم تقسم صرف معاشات أغسطس لعدة فئات كالتالي:

أصحاب المعاشات أقل من 1000 جنيه خلال يومي 1 و 2 أغسطس.

أصحاب المعاشات من ألف جنيه وحتى 2000 جنيه سيكون موعد الصرف يومي 3 و4 أغسطس.

أصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه سيكون موعد الصرف خلال يومي 5 و6 أغسطس.

ويمكن صرف معاشات أغسطس من خلال عدة منافذ، يختار صاحب المعاش الوسيلة الأسهل له، وهي: