الأحد 31 يوليو 2022
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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب «ملاكى» فى ترعة بإسنا

جثة
جثة
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انقلبت سيارة فى ترعة أمام قرية الدير، مما أسفر عن مصرع طالب وإصابة آخر، وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى طيب التخصصي بإسنا، والمصاب للمستشفى لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقي اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة أمام قرية الدير بمدينة إسنا، وذلك إثر تصادمها فى عمود إنارة وسقطت فى منتصف الترعة. 

مما أسفر عن وفاة الشاب "م. ع"، طالب ، وإصابة "ع. ح" بكدمات وجروح، وتم نقله من قبل رجال الإسعاف إلى مستشفى طيبة التخصصي، التابع لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

طالب مستشفى طيب التخصصى جثمان المتوفي النيابة العامة اللواء هشام عبدالغفار مدير أمن الاقصر

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