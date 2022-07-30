السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

لفظت أنفاسها الأخيرة.. سقوط ربة منزل من الطابق الرابع بالزقازيق

جثة
جثة
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شهد مركز الزقازيق، التابع لمحافظة الشرقية، سقوط ربة منزل من الطابق الرابع حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وقد انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم التحفظ على الجثة عقب نقلها إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

كان قد تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة مستشفى القنايات المركزى بوصول "م ا م" 23 عامًا مقيمة دائرة مركز الزقازيق، مصابة بكسور متعددة وتوفيت متأثرة بإصاباتها.

 

وتبين حدوث وفاتها إثر سقوطها من الطابق الرابع، بمسكن الزوجية، واتهمت أسرتها زوجها "ع ف" 23 عامًا عامل بسوبر ماركت بالتسبب فى وفاتها.

 

تم التحفظ على الزوج من قبل الأجهزة الأمنية، وبسؤاله أقر أنه كان فى سباط من النوم واستيقظ على سقوط زوجته من شرفة المسكن وأسرع بنقلها إلى المستشفى، وتم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة.

 

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بمركز الزقازيق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7952 إدارى مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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