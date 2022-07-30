السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 30-7-2022

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
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يقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 30 يوليو 2022، يضم أسعار الدواجن، وأسعار البيض، وأسعار البط والسمان، ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم السبت 30 يوليو 2022

نقدم من خلال هذا الجدول: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها «فراخ بيضاء- فراخ ساسو- فراخ بلدي- لحم أمهات» في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

28 جنيها

29 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

50 جنيها

51 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم أمهات الأبيض

كيلو

25 جنيها

26 جنيها

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم السبت 30 يوليو 2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: «سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي».

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة أدت إلى تراجع أسعار بيض المائدة بشكل كبير، حيث تراوحت أسعار البيض الأبيض بين 56 -58  جنيها للطبق والأحمر بين 60-62 جنيها للطبق.

وتابع عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن السبب الرئيسي في ذلك انخفاض أسعار الأعلاف بين 800-1000 جنيه في الطن، حيث تراوحت أسعار الأعلاف بين 10600 جنيه 11100 جنيه، مشيرًا إلى أن تراجع مستلزمات الإنتاج يؤثر إيجابيًا على أسعار الدواجن والبيض وكل مكونات الصناعة.

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وأكد رئيس الشعبة، أن إجمالي إنتاج مصر السنوي من بيض المائدة يصل إلى نحو 13 مليار بيضة سنويًا، نصيب الفرد الواحد منها 130 بيضة وهذا أمر جيد، مشيرًا إلى أن زيادة زراعة محاصيل الذرة ورفع إنتاجية الفدان سيحل الأزمة، حيث إن هذه الصناعة تحتاج إلى توطين صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا، حيث نعتمد على استيراد الجزء الأكبر منها من الخارج وهذا سبب رئيسي للأزمة.

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أبيض

كرتونة

54 جنيها

55 جنيها

بيض أحمر

كرتونة

60 جنيها

61 جنيها

بيض بلدي

كرتونة

56 جنيها

57 جنيها

 

أسعار السمان اليوم السبت 30 يوليو 2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين «سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض» بري، هجين، وبياض، وفقًا لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوما

5.50 جنيه

6 جنيهات

 

أسعار البط اليوم السبت 30 يوليو 2022

يضم الجدول الآتي: «سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان»، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيهًا

15 جنيهًا

كتكوت بط مولار

يوم

15 جنيهًا

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيهًا

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيهًا

47.25 جنيه

لحم بط مولار

يوم

31 جنيهًا

32.50 جنيه

بورصة الدواجن بورصة الدواجن الرئيسية أسعار الفراخ اسعار الدواجن أسعار البيض اسعار السمان اسعار البط

رئيس التحرير

وائل لطفي

تغيير الفهم المادى للزواج

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