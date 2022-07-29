الجمعة 29 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
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عالم

الخارجية الأمريكية: «بلينكن» أبلغ «لافروف» أن ضم روسيا لأوكرانيا غير مقبول

بلينكن
بلينكن
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 قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، إنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن ضم روسيا لأوكرانيا لن يكون مقبولًا أبدًا.

وإلى جانب مناقشة إجراء عملية تبادل محتملة للأسرى، أشار بلينكن إلى أنه تحدث مع لافروف في ضوء بيانات الكرملين الأخيرة حول خططه بشأن المضي قدمًا في ضم مزيد من الأراضي الأوكرانية.

وعلق بلينكن على كلمات لافروف نفسه حول استبدال الحكومة الأوكرانية المنتخبة ديمقراطيًا، قائلًا: "لن يتم قبول هذه الخطط أبدًا".

وأضاف بلينكن أن العالم لن يعترف بعمليات الضم تلك. وسنفرض عقوبات إضافية أكبر ضد روسيا إذا مضت قدمًا في خططها، وسنواصل أيضًا الوقوف إلى جانب أوكرانيا لدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها وفرض تكاليف على روسيا حتى تنهي عدوانها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حث خلالها الكرملين على قبول "الاقتراح الجوهري" الذي قدمته واشنطن لتأمين إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في روسيا.

وطبقًا لما أعلنه بلينكن ووزارة الخارجية الروسية فقد تمسك الجانبان على ما يبدو بمواقفهما الحالية في أول محادثة من هذا القبيل منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية "أجرينا محادثة صريحة ومباشرة، وقمت بحث الكرملين على قبول الاقتراح الجوهري الذي طرحناه بشأن الإفراج عن بول ويلان وبريتني جرينر".

واقترح لافروف على بلينكن أن يعود الطرفان إلى الدبلوماسية الهادئة بشأن مسألة تبادل الأسرى.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه "فيما يتعلق بالتبادل المحتمل للمواطنين الروس والأمريكيين المسجونين، اقترح الجانب الروسي العودة إلى التعامل مع هذا بطريقة مهنية واستخدام الدبلوماسية الهادئة بدلًا من طرح تكهنات.

وأعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع، عن أنها قدمت عرضًا لروسيا، قبل أسابيع، لتأمين الإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر والجندي السابق في مشاة البحرية بول ويلان المحتجزين في روسيا.

 

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن سيرجي لافروف ضم روسيا لأوكرانيا روسيا الحكومة الأوكرانية

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