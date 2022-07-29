بلينكن يجرى محادثات «صريحة» مع لافروف فى شأن السجناء الأمريكيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، عن أنه أجرى محادثات «صريحة» مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وحضه على القبول بعرض الولايات المتحدة بهدف الإفراج عن أمريكيين معتقلين في روسيا.



وقال بلينكن في مؤتمر صحفي "أجرينا نقاشًا صريحًا ومباشرًا.. دعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه اليهم".



وأوضح، أنه حذر لافروف من أن العالم لن يعترف "أبدًا" بضم روسيا لأراضٍ أوكرانية.



وكان وزير الخارجية الأمريكي أعلن الأربعاء، عن أنه يعتزم الاتصال بنظيره الروسي لمناقشة العرض الذي قدمته بلاده لإطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر وجندي المارينز السابق بول ويلان المسجونين في روسيا.



وقد يشمل التبادل إفراج واشنطن عن فيكتور بوت، مهرب الأسلحة الروسي المسجون في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور الشهر المقبل جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، في خطوة تُكثّف من خلالها واشنطن تحركها الدبلوماسي في إفريقيا في مواجهة الدبلوماسية الروسية.



وستزور أيضًا سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في أغسطس، غانا ورواندا.

وقامت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور مؤخرًا بزيارة كينيا، الحليفة القديمة للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الصومال، حيث أشارت إلى زيادة سوء التغذية بفعل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.



وتتزامن الجولات الدبلوماسية الأمريكية مع جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الواسعة في إفريقيا، حيث عزا ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم إلى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على موسكو ونفت واشنطن هذه الفرضية.



وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن سيشدّد خلال جولته الإفريقية، على أن "الدول الإفريقية شريك أساسي في أكثر القضايا إلحاحًا في عصرنا، من تعزيز نظام دولي مفتوح ومستقر، إلى التطرق لتداعيات التغيّر المناخي وانعدام الأمن الغذائي والأوبئة العالمية، وتشكيل مستقبلنا التكنولوجي والاقتصادي".