الجمعة 29 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

قبل ظهور النتيجة.. مجموع مشاهير الفن بالثانوية العامة

منى زكي
منى زكي
ads

مع انتظار طلاب الثانوية العامة لنتائجهم يزداد الإحساس بالقلق والتوتر، خاصة أنهم في مرحلة مصيرية يستطيع كل منا أن يُقدرها نظرا لصعوبتها، حيث أنها تعد مرحلة فارقة بين الطفولة وفترة الشباب والتي تتحدد فيها الكلية التي سيدرس فيها الطلاب، ومع اقتراب نتيجة الثانوية العامة، نرصد ذكريات النجوم والمشاهير مع نتائج الثانوية العامة.

"طلعت زكريا"

فاجأ النجم طلعت زكريا جمهوره في إحدى اللقاءات التليفزيونية، قائلا إن الثانوية العامة لم تكن مرحلة جيدة في حياته على الإطلاق، حيث أنه حصل على مجموع 52%، وقرر إعادتها مرة أخرى ليحدث له صدمة وهي حصوله على مجموع أقل، حيث حصل على 50%، ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

منى زكي

 أكدت الفنانة منى زكي أنها كانت متفوقة خلال مرحلة الدراسة، مضيفة في إحدى اللقاءات أنها كانت تعشق المذاكرة، لذلك حصلت على مجموع 95% بالثانوية العامة، ولكن حبها للفن حينها كان دافعًا لرفضها الالتحاق بكلية الطب، لتلتحق بكلية الإعلام بديلًا عنها.

عمرو دياب

رغم نجاح الهضبة الشديد، إلا أن المفاجأة كانت في عدم حبه للدراسة، حيث كشف في العديد من اللقاءات أن الثانوية العامة كانت من أصعب مراحل حياته الدراسية، حيث حصل حينها على مجموع 60%، ما دفعه للالتحاق بمعهد الموسيقى العربي ليبدأ بشكل فعلي أولى خطواته في مشواره الفني.

ماجد المصري

قال الفنان ماجد المصري، في أحد اللقاءات السابقة أنه لم يحصل على مجموع جيد بالثانوية العامة نظرًا لعدم اهتمامه بدراسته، وحصل حينها على مجموع 54%، والتحق حينها بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

تامر حسني

حطمت نتيجة تامر حسني في الثانوية العامة رغبته في دخول كلية الإعلام، حيث حصل حينها على مجموع 73%، ما دفعه حينها للالتحاق بكلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة.

طلعت زكريا منى زكي عمرو دياب ماجد المصري تامر حسني

رئيس التحرير

وائل لطفي

تغيير الفهم المادى للزواج

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. نتيجة ثالثة ثانوي أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وفاة لاعب الزمالك السابق متأثرًا بإصابته على يد نجله

100 جنيه على «بطاقة التموين».. الفئات المستفيدة وموعد صرفها

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوى أزهر| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

ستبقى مصر بخير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى ميلاد المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

مؤمن المحمدي

بديهيات مش بديهيات

د. محمد عفيفي

أحمد بهاء الدين وثورة يوليو

د. رضا عطية

«مزيكا بتشبه لى».. ديوان عامية يعلن عن شاعر كبير

ماجد حبته

مصر والهند والطاقة المتجددة

د هند جاد

أوهام السياسة الأمريكية.. صناعة محلية

محمد عبدالعزيز

فى ذكرى الهجرة نسأل: لماذا اختفت الأغنية الدينية؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله

خارجية فلسطين تدين اغتيال الاحتلال لـ«أبوعليا» في رام الله