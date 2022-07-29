قبل ظهور النتيجة.. مجموع مشاهير الفن بالثانوية العامة

مع انتظار طلاب الثانوية العامة لنتائجهم يزداد الإحساس بالقلق والتوتر، خاصة أنهم في مرحلة مصيرية يستطيع كل منا أن يُقدرها نظرا لصعوبتها، حيث أنها تعد مرحلة فارقة بين الطفولة وفترة الشباب والتي تتحدد فيها الكلية التي سيدرس فيها الطلاب، ومع اقتراب نتيجة الثانوية العامة، نرصد ذكريات النجوم والمشاهير مع نتائج الثانوية العامة.

"طلعت زكريا"

فاجأ النجم طلعت زكريا جمهوره في إحدى اللقاءات التليفزيونية، قائلا إن الثانوية العامة لم تكن مرحلة جيدة في حياته على الإطلاق، حيث أنه حصل على مجموع 52%، وقرر إعادتها مرة أخرى ليحدث له صدمة وهي حصوله على مجموع أقل، حيث حصل على 50%، ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

منى زكي

أكدت الفنانة منى زكي أنها كانت متفوقة خلال مرحلة الدراسة، مضيفة في إحدى اللقاءات أنها كانت تعشق المذاكرة، لذلك حصلت على مجموع 95% بالثانوية العامة، ولكن حبها للفن حينها كان دافعًا لرفضها الالتحاق بكلية الطب، لتلتحق بكلية الإعلام بديلًا عنها.

عمرو دياب

رغم نجاح الهضبة الشديد، إلا أن المفاجأة كانت في عدم حبه للدراسة، حيث كشف في العديد من اللقاءات أن الثانوية العامة كانت من أصعب مراحل حياته الدراسية، حيث حصل حينها على مجموع 60%، ما دفعه للالتحاق بمعهد الموسيقى العربي ليبدأ بشكل فعلي أولى خطواته في مشواره الفني.

ماجد المصري

قال الفنان ماجد المصري، في أحد اللقاءات السابقة أنه لم يحصل على مجموع جيد بالثانوية العامة نظرًا لعدم اهتمامه بدراسته، وحصل حينها على مجموع 54%، والتحق حينها بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

تامر حسني

حطمت نتيجة تامر حسني في الثانوية العامة رغبته في دخول كلية الإعلام، حيث حصل حينها على مجموع 73%، ما دفعه حينها للالتحاق بكلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة.