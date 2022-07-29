الجمعة 29 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

ضبط 1.1 طن مقطعات لحوم فاسدة فى القاهرة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
ads

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 وأسفرت الجهود عن ضبط «1٫1 طن مقطعات لحوم» دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة. 

 وذلك تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لإحدى المطاعم بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

الإدارة العامة أقسام شرطة التموين الجرائم التموينية مقطعات لحوم محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تغيير الفهم المادى للزواج

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. نتيجة ثالثة ثانوي أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. قصة حملة أثارت الجدل فى مصر خلال 24 ساعة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوى أزهر| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

100 جنيه على «بطاقة التموين».. الفئات المستفيدة وموعد صرفها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بديهيات مش بديهيات

د. محمد عفيفي

أحمد بهاء الدين وثورة يوليو

د. رضا عطية

«مزيكا بتشبه لى».. ديوان عامية يعلن عن شاعر كبير

ماجد حبته

مصر والهند والطاقة المتجددة

د هند جاد

أوهام السياسة الأمريكية.. صناعة محلية

محمد عبدالعزيز

فى ذكرى الهجرة نسأل: لماذا اختفت الأغنية الدينية؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المتحدة للخدمات الإعلامية.. وإبراز الإنجازات القومية

حسين دعسة

الاتحاد الأوروبى.. ومقترحات «بوريل»: إيران لن توافق على الاتفاق النووى

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين اغتيال الاحتلال لـ«أبوعليا» في رام الله

إسرائيل تؤكد دعمها لموقف المغرب فى قضية الصحراء

الخارجية المغربية: قريبًا ستتم ترقية البعثات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى سفارات