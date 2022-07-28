الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 19 بانقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى

ميكروباص
ميكروباص
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 19 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي في المنطقة التي تقع بين قرية قصر الباسل بنطاق مركز شرطة إطسا، وسمسطا الغربي بمحافظة بني سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين والمصابين للمستشفيات المركزية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بعد قصر الباسل بنطاق المركز، ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص طريق القاهرة أسيوط الغربي بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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